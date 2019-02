© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Pari e noia", questo il titolo che troviamo sulle pagine de Il Mattino. Solo un punto a Padova e zero tiri nello specchio della porta. Gregucci soddisfatto della prestazione ma non del risultato: "Non parlo del mercato, il problema sono le condizioni fisiche. Dobbiamo essere ottimisti, altrimenti andiamo in depressione".