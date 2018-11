© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Senza Di Gennaro certezza Bocalon". Titola così Il Mattino in merito alla Salernitana, in campo domani contro lo Spezia. Di Gennaro salterà il match contro le aquile a causa del problema muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, intanto Bocalon oggi è l'unico certo di una maglia da titolare: al suo fianco restano in ballottaggio Jallow e Djuric.