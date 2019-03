© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Sogno playoff, ultima chiamata", si legge questa mattina sulle colonne de Il Mattino. A Perugia scontro diretto per la qualificazione alla post season, Gregucci non cambia la Salernitana che ha steso la Cremonese. I giocatori granata studiano in video pregi e difetti del Grifo. Casasola unica novità al posto del deludente Djavan Anderson.