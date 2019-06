Salernitana, La Città: "Vince Fabiani, arriva Ventura"

"Vince Fabiani, arriva Ventura". L'edizione odierna de La Città pone in primo piano la scelta in casa Salernitana presa dal ds Fabiani che ha voluto fortemente Giampiero Ventura sulla panchina granata, trovando ieri un accordo con l'ex ct fino al 2020 con opzione per un altro anno. Menichini dunque ai saluti, in attesa dell'ufficialità del neotecnico.