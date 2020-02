vedi letture

Salernitana, prenotato Beleck del Catania: triennale da giugno

Colpo in ottica futura per la Salernitana, stando almeno a quanto riferito da salernitananews.it.

Il club campano, infatti, si sarebbe assicurato, a partire però da luglio, l'attaccante camerunense Steve Leo Beleck, che da poco ha trovato l'accordo stagionale con il Catania, che a sua volte avrebbe già una sorta di patto con la Salernitana. Per il classe '93, contratto di durata triennale.