Salernitana, i ventiquattro convocati per l'Avellino

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Rifinitura mattutina sul manto erboso del "Figliolia" per la Salernitana che domani pomeriggio ospiterà all'Arechi l'Avellino. All'esterno dell'impianto di Baronissi una decina di giovani tifosi che hanno chiesto impegno e qualche foto ai loro beniamini che saranno in ritiro in quel di Mercato San Severino. Per l'occasione Colantuono ha convocato 24 calciatori tra cui non compaiono Bernardini, Rossi ed Akpa Akpro.

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Pucino, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Della Rocca, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rosina, Sprocati.