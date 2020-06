Salernitana, via Lazio si tenta il colpo in prospettiva: nel mirino Valeri del Cesena

Come riferisce tuttosalernitana.com, la Salernitana lavora a un colpo di prospettiva per la prossima stagione. Si tratta di Emanuele Valeri, terzino mancino classe 1998 legato al Cesena con un contratto in scadenza a giugno 2021. La Lazio potrebbe prelevarlo dalla formazione bianconera e girarlo in prestito alla Salernitana per consentirgli di giocare con maggiore continuità.