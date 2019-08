Salernitana, idea Maita per rinforzare il centrocampo

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 agosto

ICARDI FRA ROMA, JUVENTUS E NAPOLI. L'INTER COI SOLDI INCASSATI DALLA SUA CESSIONE, E DA QUELLA DI PERISIC AL BAYERN, PUNTA MILINKOVIC-SAVIC E MEUNIER. KHEDIRA RESTA BIANCONERO, ORA CAN È SUL MERCATO. IL NAPOLI CHIUDE COL PSV PER LOZANO E STUDIA LLORENTE. LA ROMA STRINGE PER RUGANI....