Salernitana, idee Cissé e Calaiò se sfuma Montalto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Salernitana punta Adriano Montalto per l'attacco, ma la Ternana fa muro per il centravanti. Il Mattino scrive che il braccio di ferro però potrebbe non andare per le lunghe perché la società campana è pronta a virare su Karamoko Cissé del Bari, nel caso in cui i galletti dovessero fallire l'assalto alla massima serie. E poi c'è sempre l'ipotesi Emanuele Calaiò del Parma, che pare abbia espresso tutto il suo gradimento per avvicinarsi a Napoli (terra d'origine di sua moglie), ma solo dietro un biennale a circa 250 mila euro a stagione.