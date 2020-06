Salernitana, il club non eserciterà alcuna opzione: addio con Rosina al 30 giugno

Sembra ormai a due settimane dall'epilogo l'esperienza di Alessandro Rosina con la Salernitana. Seguendo le linee guida federali (accordi in scadenza prolungati solamente se la società è d'accordo), la società campana ha infatti deciso di non esercitare l'opzione per essa disponibile, e rilascerà il fantasista 36enne in data 30 giugno, alla naturale scadenza del contratto. Un'avventura cominciata nel segno delle speranze e dell'ambizioni, ma conclusa con una triste coda di questioni e dibattiti extra-campo. Lo riporta TuttoSalernitana.com.