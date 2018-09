Salernitana, il difensore Gigliotti potrebbe esordire contro il Padova

© foto di Federico Gaetano

Giorni di esperimenti in casa Salernitana, in vista della gara contro il Padova di domenica che i granata sono chiamati a non fallire dopo i due pareggi iniziali contro Palermo e Lecce. Le sorti del campionato passeranno, inevitabilmente, dall'Arechi, che gli uomini di Colantuono dovranno rendere un fortino. Ancora sotto valutazione il modulo da proporre contro i patavini, con la possibilità di un passaggio al 4-3-1-2 già visto a gara in corso contro il Lecce. Con la difesa a quattro potrebbe trovare posto sull'out mancino il francese Guillaume Gigliotti, provato nelle vesti di terzino sinistro dal tecnico romano già nei giorni scorsi in allenamento e nel test amichevole di domenica contro la Sarnese. L'ex Ascoli è infatti l'unico difensore di piede mancino presente in rosa insieme a Vitale e, pur nascendo centrale, in passato ha già ricoperto, seppur sporadicamente, il ruolo di esterno basso, con le maglie di Novara, Foggia ed Ascoli. Nel ruolo ci sarebbe comunque da battere la concorrenza di Vitale e di un adattato Pucino che è di piede destro. Gigliotti, dalle doti spiccatamente difensive, potrebbe bilanciare l'eventuale utilizzo di un terzino maggiormente di spinta sul versante opposto, come ad esempio Djavan Anderson. Nel caso di mantenimento del 3-5-2, invece, il francese potrebbe tornare nel suolo a lui più congeniale, quello di centrale di sinistra, ruolo conteso con Marco Migliorini che però, essendo destro, si ritroverebbe nuovamente a giocare sul piede debole. L'ex Ascoli rappresenta dunque un utile jolly difensivo che potrebbe offrire a mister Colantuono un buon ventaglio di possibilità. Lo riporta TuttoSalernitana.com