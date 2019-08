Salernitana, il difensore Pucino messo fuori rosa

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Altro che recuperare mentalmente i giocatori che l'anno scorso hanno fatto male e che potevano trarre giovamento dal cambio di guida tecnica. Mister Ventura sta palesando inaspettate difficoltà nella gestione del gruppo e sta prendendo decisioni discutibili con l'avallo della società e del direttore sportivo Angelo Fabiani, cui lavoro dell'anno scorso è stato nei fatti bocciato da Lotito come testimoniato dalle dichiarazioni del patron e dalle partenze a raffica. Questa mattina il diesse ha comunicato a Raffaele Pucino che non si allenerà più col gruppo e che resterà ai margini della squadra fino a cessione avvenuta, decisione incomprensibile e che non tiene conto della grande professionalità dimostrata in questi due anni. La Salernitana, dunque, perderà un leader in una squadra già totalmente priva di esperienza. Che senso ha rinnovare un contratto per poi cedere pochi mesi dopo? Insignito da giornalisti e addetti ai lavori del prestigioso Italian Sport Awards e dell'Italian TS Award (miglior terzino e miglior giocatore per attaccamento alla maglia), l'ex Vicenza è stato trattato decisamente male e la sua partenza favorirà il laziale Karo. E naturalmente la Salernitana, ferma da settimane sul mercato, giocherà in Coppa Italia senza esterni destri di ruolo e con attaccanti adattati.