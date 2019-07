Salernitana, il difensore Pucino resterà in granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i calciatori che dovrebbero restare a Salerno anche per la prossima stagione c'è Raffaele Pucino. Il capitano, tra i pochi elementi a salvarsi in questo biennio così complesso e deludente, a gennaio scorso fu sondato dall'Ascoli e dal Brescia ma ha sempre declinato ogni offerta per il grande attaccamento alla maglia granata e per la voglia di regalare una grande soddisfazione alla tifoseria. Anche in queste ore si parla di un interesse concreto dei marchigiani, pronti a mettere giocatori sul piatto della bilancia e una buona somma in denaro pur di convincere la Salernitana. Salvo colpi di scena, tuttavia, Pucino non si muove da Salerno e indosserà ancora la fascia di capitano. La sua capacità di disimpegnarsi in più ruoli, lo spirito di sacrificio mostrato nei momenti di emergenza e il ruolo predominante all'interno dello spogliatoio rappresentano elementi che possono senza dubbio far comodo a Giampiero Ventura. La concorrenza non lo spaventa, del resto anche l'anno scorso sembrava destinato al ruolo di riserva e ha chiuso da leader e titolare. Lo scrive Tuttosalernitana.com