Salernitana, il doppio ex Iunco: "Cittadella, avversario assai scomodo"

Doppio ex della sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi, Antimo Iunco ha parlato a RadioMpa nell'ambito della trasmissione "TuttoGranata": "Sarà sicuramente una partita particolare: nessuno si sarebbe aspettato una Salernitana in difficoltà, purtroppo la classifica è deficitaria e sarà fondamentale portare a casa i tre punti sfruttando il fattore campo. Certo, il Cittadella è l'avversario peggiore che potesse capitare: giocano bene, hanno spensieratezza e riescono a mettere in pratica tutti i dettami dell'allenatore. Non so cosa non abbia funzionato a Salerno, non vivendo lo spogliatoio in prima persona non me la sento di esprimere giudizi".

Inevitabile aprire l'angolo dei ricordi: "A Salerno sono stato benissimo, purtroppo quell'anno cambiammo di continuo allenatore e questa cosa non aiutava il gruppo. E' vero che i risultati non arrivavano, ma è altrettanto vero che una squadra ha bisogno di riferimenti e identità e non è semplice per nessuno doversi abituare di continuo a diverse metodologie di lavoro. Ci siamo tolti comunque le nostre soddisfazioni conquistando una bella salvezza, non dimenticherò mai il mio gol di tacco contro il Brescia che ci permise di chiudere una partita fondamentale".

Iunco si sofferma sull importanza dei tifosi e sulla cosiddetta pressione: "E' chiaro che una piazza così passionale pretenda sempre il massimo, nei momenti difficili ci vuole il carattere giusto per sopportare anche una contestazione. Il tifo, però, è una componente importante e che incide in tutte le piazze d'Italia, figuriamoci in un ambiente come quello di Salerno che ha sempre dimostrato attaccamento e presenza. Diserzione? Evidentemente c'è delusione perchè tutti si aspettavano un campionato diverso e di vertice, ma l'aiuto della gente garantisce una marcia in più".