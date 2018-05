Salernitana, il gesto di Minala commuove i tifosi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Salernitana Joseph Minala ha raggiunto ieri sera la signora Filomena Lamberti, e le ha donato la maglia da gioco con il suo nome impresso. Il giocatore è quindi riuscito nel suo nobile intento che era quello di regalare così un sorriso alla donna salernitana sfigurata dal marito (l’episodio di violenza era stato raccontato nel servizio filmato de “Le Iene”, andato in onda domenica sera). Il calciatore camerunense aveva fatto cercare appunto Filomena Lamberti con l'auspicio di allacciare i contatti per la consegna della maglietta granata, facendo un appello tramite i social. L'appello in questione è stato esaudito nel volgere di poche ore. Subito si sono sprecati messaggi molto positivi dei tifosi granata su Facebook per Minala. Il calciatore di colore sarà ricordato non solo per il gol ai cugini di Avellino al 96' ma anche per questo nobile gesto da "Libro Cuore" che ha commosso un'intera comunità, lo riporta TuttoSalernitana.