© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il campionato è fermo, ma la serie B è in campo per poter preparare al meglio la prossima giornata. Sul Corriere dello Sport si parla della Salernitana e dei due giocatori polacchi, ovvero Dziczek e Jaroszynski. I due stanno pian piano conquistando la fiducia di mister Ventura e si candidano per una maglia da titolare in vista della prossima sfida di campionato. Il regista under 21 si è messo in mostra nell'ultimo campionato europeo giocato in Italia.