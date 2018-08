Salernitana, Il Mattino: "A testa alta per i diecimila"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"A testa alta per i diecimila", titola così Il Mattino nelle sue pagine interne. Riparte il campionato così come era finito: con il Palermo. Pubblico delle grandi occasioni per festeggiare il centenario. Per la salernitana ballottaggio in attacco tra Vuletich e Bocalon: uno dei due farà coppia con Djuric. Jallow partirà dalla panchina.