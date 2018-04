Salernitana, Il Mattino: "Attacco a secco: chance Bocalon"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'edizione locale del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla Salernitana, che oggi all'Arechi ospita il Brescia per il 38esimo turno di Serie B. "Conta solo il risultato, attacco a secco: chance Bocalon", il titolo del giornale che scrive come Colantuono rilanci Bocalon in attacco rispolverando Mantovani in difesa. Il primo per scelta tecnica (quasi obbligata), Mantovani per l'ennesima emergenza difensiva da dover fronteggiare.