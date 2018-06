Salernitana, Il Mattino: "Sfida Lazio-Benevento per Sprocati"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Lazio-Benevento, duello per Sprocati". Il Mattino, nella sua edizione di Salerno, scrive dell'attaccante in uscita dalla Salernitana. Il giornale fa sapere che l'entourage di Mattia Sprocati (25) sta flirtando da tempo con Lotito ed anche ieri è stato a colloquio col patron biancoceleste. Contatti avviati e contratti preparati per il trasferimento del giocatore in riva al Tevere, sponda laziale. In tal caso, la Lazio supererebbe in corsa la concorrenza del Sassuolo che era in pole position e del Parma (più defilato l'Empoli) per l'esterno offensivo ex Pro Vercelli. Ma nelle ultime ore è spuntato forte l'interesse del Benevento.