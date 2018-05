Salernitana, Il Mattino titola: "Ancora cambi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Ancora cambi", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Gli esami di Colantuono nel match per pochi intimi. Penultima in casa con l'Entella con neanche 5mila supporter. Difesa a tre con il rientrante schiavi. Confermato Akpa Akpro, in attacco c'è Bocalon.