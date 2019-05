Salernitana, il ritorno di Menichini: “Qui perché credo nella salvezza”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Salernitana riparte da Leonardo Menichini che ieri è arrivato a Roma, dove la squadra è in ritiro, per dare il via alla sua terza esperienza sulla panchina campana. “Sono qui perché ci credo”, ha detto l’allenatore toscano al suo arrivo come riporta La Città in edicola. L’obiettivo in vista dell’ultima gara della stagione regolare è caricare i giocatori e ritrovare concretezza e semplicità per vincere e festeggiare così la salvezza matematica.