Salernitana, in arrivo Volpicelli. Cupparo: "Si merita la B"

Potrebbe arrivare dalla Serie D il primo innesto per la Salernitana in vista della prossima stagione. Antonio Cupparo, presidente del Francavilla sul Sinni, ha parlato ai microfoni del sito lasiritide.it del probabilissimo approdo in Campania di Emilio Volpicelli: "Siamo contentissimi di questo trasferimento, Volpicelli è un giocatore che si merita la serie B. Una persona splendida, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche umano. Emilio ha dimostrato a Francavilla tutto il suo valore ed oggi raggiunge un grande obiettivo di vestire una maglia importante come quella della Salernitana”.