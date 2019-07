Salernitana, in diretta Sky il triangolare del Centenario

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gli occhi di Sky all' "Arechi" di Salerno. Come comunica il Bari attraverso una tweet, il triangolare che si disputerà in Campania tra appunti i Galletti, la Reggina e la Salernitana, che festeggerà il Centenario, verrà trasmesso in diretta Sky Sport sul canale 252. Appuntamento giovedì 1 agosto alle ore 20:30.