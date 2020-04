Salernitana,in stallo il rinnovo con Mantovani. Il difensore vuole restare in granata

vedi letture

Punto sul rinnovo di contratto del difensore Valerio Mantovani con la Salernitana sulle colonne de Il Mattino in edicola. Il quotidiano spiega che i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per scrivere una nuova pagina della sua storia col club granata specialmente se si tornerà in campo e il centrale potrà mostrare il suo valore al tecnico Ventura. La trattativa al momento è in fase di stallo, ma il giocatore ha intenzione di restare e proverà a convincere la società a dargli ancora fiducia.