Lamin Jallow

All'intervallo della gara tra Salernitana e Cremonese, inchiodata sullo 0-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante della Salernitana Lamin Jallow: "I primo tempo abbiamo giocato bene anche se non abbiamo trovato molto spazio. Nella ripresa ci sarà più spazio, dobbiamo vincere questa partita per ottenere i play-off. Calaiò? Mi trovo molto bene con lui. Parla sempre con me in campo, per me è importante giocare con un giocatore di tale esperienza".