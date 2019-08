Salernitana, Jallow al 45': "L'ho sfiorata, ma credo sia autogol"

Lamin Jallow

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al'intervallo della gara tra Salernitana e Pescara, che vede i granata avanti per 1-0, è intervento ai microfoni di Dazn l'autore del gol Lamin Jallow: "Il gol? L'ho toccata con la spalla, ma secondo me è autogol. Buon inizio, lquesto è un anno importante per la società e per Salerno. L'anno scorso è stato difficile per noi, quest'anno ce la giochiamo. Il mister è bravo, abbiamo bisogno di serenità per giocare in questo campionato".