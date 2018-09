Salernitana, Jallow al 90': "È un anno importante, puntiamo ai play off"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, è intervenuto al termine del match vinto contro il Padova (3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Hai spaccato il match.

"È stata una partita importante, ora mi alleno piano piano. Devo cercare di giocare bene per la squadra. È un anno importante per me".

Questa squadra è davvero forte.

"La squadra è forte, ci sono sei attaccanti. L'importante è dare sempre il 100%".

Qual è l'obiettivo della squadra?

"Il nostro obiettivo è quello di arrivare ai play off".