Salernitana, Jallow sempre più distante. E la Lazio non lo avvicina

Un matrimonio, quello tra Lamin Jallow e la Salernitana, che ormai pare destinato a finire con il termine della stagione.

Ma con nuovi particolare che via via emergono. Come riferisce tuttosalernitana.com, infatti, tra le motivazioni che hanno portato al raffreddamento tra le parti, pare ci sia la mancata possibilità di trattare un trasferimento alla Lazio, come è invece accaduto ad altri calciatori.