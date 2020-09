Salernitana, Jallow verso la Croazia. C’è l’offerta del Rijeka per il gambiano

Il futuro dell’attaccante Lamin Jallow potrebbe essere in Croazia secondo quanto riferito da Il Mattino in edicola. Il Rijeka ha infatti presentato un’offerta al club campano per il classe ‘95: prestito gratuito per la prossima stagione con opzione per un rinnovo dell’accordo (a 100mila euro). Al termine del secondo anno di prestito il club croato avrebbe poi la possibilità di acquistare il gambiano per una cifra pari a 500mila euro più il 10% di una eventuale futura rivendita da corrispondere alla Salernitana.