PARMA-SASSUOLO 1-0 - 95' aut. Bourabia Sepe 6 - Poco impegnato, reattivo quando chiamato in causa. Molto bene su Boga, facendosi trovare pronto sul suo palo. Darmian 6 - Non soffre gli attacchi sassolesi, preciso in fase d'appoggio anche se potrebbe fare di più. Iacoponi 6.5...