Salernitana, Kiyine: "Vittoria frutto del lavoro, pensiamo alla prossima"

Sofian Kiyine

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine del successo della Salernitana sul Pordenone per 4-0 è intervenuto assi microfoni di Dazn il centrocampista marocchino Kiyine, autore di una fantastica doppietta: "Ho fatto un'ottima partita, sono cose che prepariamo al campo in settimana. Questo avviene grazie al mister e alla squadra, giustamente oggi siamo stati ripagati. Secondo me è un fattore di mentalità siamo una squadra giovane e proviamo e oggi è il frutto del lavoro, non era facile contro la seconda in classifica. Non è un caso la partita di oggi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, manca l'ultima a La Spezia dove non è un campo facile. Il mercato ? Non mi occupo di queste cose, ma solo della Salernitana per raggiungere i play-off".