Salernitana, l'agente di Ranieri : "Ringrazio Fabiani, via per pressioni esterne"

vedi letture

scritto del passo indietro fatto da Luca Ranieriche alla fine ha deciso di declinare l'offerta della Salernitana. Alla base di questa clamorosa decisione ci sono le tante pressioni ricevute privatamente dal calciatore.

Questa la lettera del suo agente Paolo Paoloni pubblicata sul profilo Instagram dell'agenzia 'Football Trade':

"Ringraziamo la Salernitana

(il Presidente Lotito e Mezzaroma) e in particolare modo il direttore Fabiani che sia professionalmente che umanamente è stato encomiabile. C'era l'accordo su tutto avevamo finanche firmato il modulo di trasferimento dalla Fiorentina e sottoscritto il contratto con il club salernitano. Come buona prassi ovviamente si aspettavano le visite mediche per il deposito dei documenti. In effetti Ranieri è sceso a Salerno ma quando la notizia di un suo trasferimento in terra campana è iniziata a circolare sui social sono arrivati dei messaggi sul telefono del ragazzo che lo sconsigliavano ad accettare il trasferimento. Ne abbiamo tempestivamente relazionato al direttore Fabiani.

Tutto ciò non credo renda onore alla città di Salerno e in particolare ad una tifoseria fantastica come quella di Salerno. Ovviamente tutto questo non ha contribuito a una accettazione basata su uno spirito positivo da parte del giocatore il quale ha ritenuto opportuno tornare sui suoi passi".