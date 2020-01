© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importanti novità per quanto riguarda il futuro della Salernitana. Questa sera il noto procuratore Mario Giuffredi ha incontrato a cena il direttore sportivo Angelo Fabiani per parlare ufficialmente di Francesco Di Tacchio, ritenuto assolutamente incedibile dal sodalizio granata. Il discorso però è scivolato anche sul reparto offensivo. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com si è discusso del possibile ritorno di Alfredo Donnarumma, corteggiato da mezza serie B, non certo di restare a Brescia e molto legato alla piazza di Salerno. La società mantiene un profilo basso e rinnova la fiducia ai calciatori attualmente in rosa, ma mister Ventura ha chiesto un bomber e la proprietà ha voglia di accontentarlo anche per tener fede alla promessa della serie A fatta ad aprile. Per il ritorno di Donnarumma a Salerno si è parlato di un contratto fino a giugno 2023.