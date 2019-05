Salernitana, l'ex ds Antonio Imborgia: "Esonero Gregucci non ha senso"

Fonte: Tuttosalernitana.com

E' un fiume in piena l'ex direttore sportivo della Salernitana Antonio Imborgia ai microfoni di TuttoGranata, trasmissione radiofonica in onda ogni giovedi sulle frequenze di RadioMpa. Ad Imborgia si chiede come mai Angelo Gregucci, che lui conosce benissimo, abbia clamorosamente fallito a Salerno: "Portai io Gregucci a Salerno nel 2004. Faccio fatica a parlare di Angelo, proprio perchè siamo amici ho deciso volutamente di non sentirlo quando ha accettato la Salernitana. Gli avrei consigliato di rifiutare perchè lo conosco bene: il mister è un passionale, lavora di pancia e di cuore, non ragiona molto con la testa. Nella razionalità va indirizzato e guidato, ha un fuoco dentro che va saputo gestire. Credo che, al di là del valore dell'organico che non mi va di giudicare, alla Salernitana manchi qualcosa nel rapporto con la piazza. Non è una rosa perfetta, ma certo nessuno si aspettava questa classifica. Gregucci si è incartato perche', in base alla mia esperienza, ritengo abbia bisogno di un confronto continuo con dei punti di riferimenti ben precisi. Se non lo supporti, come ogni allenatore, fai fatica. Fabiani è molto bravo a fare tante cose, ma secondo me sotto questo aspetto forse è stato carente. Del resto i risultati sono sotto gli occhi di tutti, resto convinto che il mister sia un ottimo allenatore che ha bisogno di confrontare le sue idee durante la settimana. E' un vulcano dal quale escono tante cose, che vanno messe in ordine da persone capaci e da dirigenti di qualità".

Si evince, dunque, che Imborgia sia contrario al cambio di allenatore a 90 minuti dalla fine di una stagione disastrosa: "Cambiare ad una giornata dalla fine ha senso se c'è una sommossa all'interno dello spogliatoio contro l'allenatore, altrimenti è una scelta che non ha una logica. Come fa a non essere amato Gregucci, un uomo vero, schietto e che basa il suo lavoro sul rapporto con i calciatori. E' un grande allenatore mancato, aveva tutte le qualità per fare una carriera diversa. Mai esonerare un tecnico a 90 minuti dalla fine della stagione regolare, non si cambia mai. Cosa può fare Menichini in 4 giorni di lavoro? Avrà a disposizione un pomeriggio in cui deve sperare che la fortuna dia a lui quello che ha tolto al suo predecessore. Lo conosco bene, è una persona equilibrata e sono certo che non accamperà diritti su eventuali risultati positivi. Se dovesse arrivare una vittoria sarà frutto del lavoro di Gregucci, stesso discorso per Colantuono dopo la vittoria col Foggia. Purtroppo è stato sopravvalutato l'organico, già a novembre dissi che non si poteva puntare ai play off".

"Fare una squadra è diverso dall'acquistare 20 giocatori. All'interno di questo gruppo ci sono buoni calciatori per la categoria, ma l'assortimento è fatto in maniera impropria. Perchè doveva dimettersi Gregucci dopo il mercato e non chi ha fatto delle promesse al momento del suo ritorno? Non capisco perchè la gente si sorprende per la diserzione. L'arroganza non paga! Quando sono stato a Salerno ho vissuto un sacco di momenti terribili: col Cesena in casa i tifosi sono rimasti fuori e abbiamo vinto 6-1, se perdevo a Verona non potevo tornare in città, se non battevo il Genoa eravamo retrocessi e vincemmo 4-0. All'epoca erano cavoli amari, ma la forza era quella di confrontarsi con le persone. Quando hanno disertato avevano ragione perchè Imborgia non aveva ancora capito dove si trovasse, era un atto d'amore e la gente ha sempre ragione. Se siamo arrivati a questo punto non è colpa degli ultras, ma di chi non ha voluto il dialogo intavolando rapporti sbagliati. E' normale che ai giornalisti non venga concesso l'accredito?"