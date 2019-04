Salernitana, l'ex Zeman: "I tifosi hanno sempre grandi aspettative"

Presente a Cava dei Tirreni per assistere alla partita tra la Cavese del suo allievo Giacomo Modica e il Catania di Novellino (suo predecessore prima dell'avventura a Napoli), l'ex tecnico dei granata Zdenek Zeman ha parlato della squadra di Lotito in esclusiva a TuttoSalernitana.com: "Ogni tanto seguo la Salernitana, penso che negli ultimi tempi la classifica rispecchia le difficoltà che stanno avendo. Con l’avvento di Gregucci non sono migliorate le cose, tutti si aspettavano i play off e non sono arrivati. I tifosi hanno sempre grandi aspettative, è normale. La Salernitana ha una grande piazza alle spalle, un pubblico importante per la B che segue sempre la squadra con affetto. La diserzione? Tutto dipende dai risultati, il discorso di Lotito è relativo. Credo che il presidente abbia salvato la squadra, purtroppo ora le cose stanno andando diversamente e ci può stare un po’ di malcontento. In futuro è normale che bisognerà avere le motivazioni necessarie per raggiungere la promozione, anche se in cadetteria le realtà altrettanto importanti sono numerose”.