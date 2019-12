Salernitana, l'involuzione del difensore Migliorini

Fonte: Tuttosalernitana.com

Le recenti prestazioni di Marco Migliorini rappresentano argomento di discussione in casa granata. Dopo una discreta partenza, il centrale granata è incappato in alcune prove decisamente sotto tono coincise con gli errori decisivi contro Chievo e Venezia, ma soprattutto con l’ingenua espulsione di Castellammare. Da capitano avrebbe dovuto dare l’esempio, invece ha rimediato il cartellino rosso per proteste nel momento decisivo della partita. Titolare inamovibile anche per le concomitanti assenze di Valerio Mantovani e Thomas Heurtaux, Migliorini potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani pomeriggio in quel di Cittadella, ma mister Ventura dovrà pensarci bene prima di assumersi una responsabilità di questa portata. Billong, contro l’Ascoli, è stato tra i migliori in campo e meriterebbe una seconda chance anche per ripagare l’investimento economico fatto dalla società la scorsa estate. A proposito di investimenti, non è da escludere che nel mercato di riparazione possa arrivare un centrale difensivo maggiormente affidabile e di grande spessore. Non a caso nelle settimane scorse c’erano stati contatti con Slodoban Rajkovic, ma la lunga inattività ha spinto il sodalizio granata ad orientare altrove le proprie attenzioni. Patron Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani si guarderanno sicuramente intorno a caccia di soluzioni, memori anche del disastroso campionato che Migliorini disputò l’anno scorso. Nel frattempo, però, è tempo di pensare al campo e di affidare le chiavi della retroguardia a elementi realmente determinanti.