Salernitana, la C su Morrone: piace a Paganese e Catanzaro

Gli occhi della Serie C sul talentuoso giovane della Salernitana Biagio Morrone, per altro aggregato alla prima squadra questa sera, in occasione della sfida contro il Pisa. Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, l'ex Juventus è entrato nel mirino del Catanzaro, su espressa indicazione di mister Grassadonia, e della Paganese. Vedremo cosa succederà a gennaio.