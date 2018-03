Salernitana, La Città: "Esodo a Frosinone, mille tifosi con la squadra"

In vista della trasferta di domani a Frosinone, La Città di Salerno riserva spazio in prima pagina alla Salernitana allenata da Stefano Colantuono. "Esodo a Frosinone, mille sostenitori a seguito della squadra", il titolo del giornale in edicola. Per i campani, intanto, non sarà facile conquistare punti in Ciociaria contro la squadra seconda in classifica.