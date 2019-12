© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Non un bel momento per la Salernitana, reduce dal ko di Cittadella, che aveva portato a una dura contestazione da parte della tifoseria organizzata contro squadra e staff, dirigenza e proprietà. Contestazione che si è poi riversata anche per le strade cittadine, come testimonia ottopagine.it: la Curva Sud ha infatti appeso per punti strategici di Salerno, uno striscione recante la scritta: "È finita la pazienza per colpa della vostra strafottenza".

Un'altra crepa con la proprietà targata Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.