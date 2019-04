Salernitana, la Reggina sulle tracce del ds Fabiani

Angelo Mariano Fabiani

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana.com, la Reggina sarebbe sulle tracce del ds della Salernitana Angelo Mariano Fabiani e avrebbe effettuato già un sondaggio per il dirigente granata. Il presidente del club calabrese Luca Gallo ha infatti intenzione di rilanciare gli amaranto, attualmente in Serie C, progettando il ritorno nella massima serie anche grazie all'ausilio di un dirigente sportivo esperto come Fabiani.