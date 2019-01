© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, la dirigenza della Salernitana è alle prese con alcune valutazioni tecniche per le uscite da effettuare in questa sessione di gennaio. Tra questi c'è in ballo il nome di Moses Odjer, con il centrocampista ghanese classe '96 sul quale sta insistendo la Sicula Leonzio, e sul quale più in generale ci sono numerosi interessamenti in C. Domani il procuratore del giocatore sarà a Salerno per fare il punto della situazione, con la società campana che potrebbe anche operare un ripensamento sul suo conto.