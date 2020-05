Salernitana, la società si adegua al protocollo sanitario: nei prossimi giorni i tamponi

Gradualmente si tornerà alla normalità. La Salernitana, come riportato dal quotidiano Otto Pagine, ha ripreso gli allenamenti individuali presso il proprio centro sportivo. Al momento la squadra si sta organizzando per la ricerca dei vari tamponi: appena ci sarà il via libera verranno effettuati tutti i test, in modo tale da rispettare i protocolli imposti.