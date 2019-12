© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Aria tesa in casa Salernitana, con la tifoseria campana che, come riferito da tuttosalernitana.com, pare non aver più fiducia nella proprietà, dopo i risultati non più esaltati proposti dalla squadra. Nel corso della gara contro l'Ascoli, terminata poi 1-1, a inizio partita è stata contestata la dirigenza, con Claudio Lotito tra i maggiori bersaglia, e al triplice fischio ci sono stati assordanti fischi. Contestazione che non è arrivata solo da parte dello zoccolo duro della tifoseria, ma anche da parte dei settori di gradinata e tribuna.