Salernitana, le piste per l'attacco: ci sono Tutino, Floriano e Calaiò

© foto di Giuseppe Scialla

La Salernitana mette nel mirino più profili per il reparto offensivo. Il Mattino scrive che interessa l'attaccante scuola Napoli Gennaro Tutino (classe '96) che si è messo in luce nel Cosenza, arrivando a giocarsi la promozione in cadetteria nei playoff. Occhi puntati anche su Roberto Floriano (31) del Foggia. In mezzo, il ritorno di fiamma per l'esperto Emanuele Calaiò (36) del Parma.