Salernitana-Lecce 1-1, le pagelle: Super Mancosu, prima gioia per Capezzi

Salernitana-Lecce 1-1

Marcatori: 11' Capezzi (S), 53' Mancosu (L)

Belec 6 – Infonde sicurezza in tutto il pacchetto arretrato, leggendo sempre bene sulle palle alte. Pochi gli interventi impegnativi, ma sempre sul pezzo. Spiazzato sul calcio di rigore, nega il gol a Coda distendendosi alla sua sinistra.

Aya 6 – Mancosu e Coda sono clienti scomodissimi, ma si difende bene. Ci mette fisico e testa.

Gyombér 6,5 – Il centrale slovacco offre l’ennesima prova impeccabile. Imperioso nel gioco aereo, insormontabile per tutta la gara.

Mantovani 6 – Grintoso e rabbioso su ogni pallone, alza il muro concedendo pochissimo.



Casasola 6 – Attento in chiusura e preciso nelle diagonali, ma talvolta troppo impreciso al momento del cross.

Capezzi 7 – Sblocca la partita con il primo gol in granata, che gli dà fiducia. Per il resto gara precisa e ordinata, recupera diversi palloni.

Dziczek 5,5 – In leggera ripresa il polacco, al centro della mediana. Utile in copertura ma non brilla in impostazione. Dal 62' Schiavone 5,5 - Quando entra il Lecce è ampiamente padrone del campo e finisce con l'arrancare.

Anderson 6 – Semplicemente fantastico il filtrante per Capezzi in occasione del vantaggio granata. Si spegne col passare dei minuti. Dal 56' Kupisz 6 - Il polacco entra col giusto piglio. Pennella sulla testa di Djuric un traversone al bacio, non sfruttato dal compagno.

Lopez 5 – Il laterale uruguagio è più attento a contenere che a spingere. Grave l'ingenuità in occasione del rigore, quando commette uno sgambetto evitabilissimo su Mancosu. Dall'83' Veseli sv

Tutino 6 – Costante riferimento offensivo, duetta spesso con Anderson. Svaria su tutto il fronte offensivo, costringendo la retroguardia leccese agli straordinari. Dall'83' Giannetti sv

Gondo 4,5 – Ricerca costantemente la profondità, ma senza grande lucidità. Non riesce mai ad accendersi. Dal 62' Djuric 6 - Entra e difende alcuni ottimi palloni, prima di sfiorare il gol con un'incornata.

Lecce

Gabriel 6 - Serata tranquilla per il portiere giallorosso, comunque attento in uscita.

Adjapong 6,5 - Una minaccia costante nel fianco sinistro della Salernitana. Quando parte palla al piede semina il panico. Se imparasse a crossare di più sarebbe un esterno perfetto.

Lucioni 7 - Semplicemente impeccabile, il capitano giallorosso giganteggia in difesa nonostante le condizioni non ottimali. Anche contro Djuric non soffre la fisicità del bosniaco.

Meccariello 6,5 - Buona prova anche dell'ex Brescia, che concede poco a Tutino e soci.

Calderoni 5,5 - Tiene a bada le discese di Casasola dal suo lato, ma appare fin troppo timido dalla metà campo a salire. Dal 76' Zuta 6 - Ingresso positivo per lo svedese, che scodella alcuni palloni invitanti in area.



Henderson 6,5 - Tra i più brillanti dei giallorossi, insieme a Adjapong mette a ferro e fuoco la corsia di destra. Per poco non trova il gol con un tiro-cross nel finale di primo tempo ed è sempre nel vivo della manovra. Dall'84' Majer sv

Tachtsidis 6 - Prova senza infamia e senza lode del greco, che parte bene ma poi perde lucidità col passare dei minuti. Guadagna comunque la sufficienza.

Listkowski 5 - Prestazione incolore del polacco, che tocca pochi palloni e si estranea dalla manovra. Nella ripresa ha una ghiotta occasione in contropiede, ma perde l'attimo e si fa rimontare. Dal 75' Paganini 5,5 - Entra senza mordente e si fa vedere poco.

Mancosu 7 - Classe e eleganza al servizio della squadra per il capitano giallorosso, che riequilibra il match guadagnandosi e poi trasformando alla perfezione un calcio di rigore.

Pettinari 6 - Avvio frizzante dell'attaccante romano, bravo a duettare nello stretto con Coda e Mancosu. Nel primo tempo si fa notare per un paio di conclusioni, ma nella ripresa la retroguardia prende le contromisure. Dal 64' Stepinski 5 - Rischia il rosso per un fallo di reazione su Aya, ma viene graziato.

Coda 6 - Osservato speciale in casa granata, viene costantemente raddoppiato. Lotta su ogni pallone, tenendo in apprensione la difesa granata. Sfiora il gol con un paio di conclusioni, ma trova un attento Belec sulla sua strada. Dall'84 Falco sv