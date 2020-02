vedi letture

Salernitana, lesione muscolare alla coscia per Lombardi. Ma la società non tornerà sul mercato

La Salernitana con tutta probabilità dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori elementi fino a fine stagione. Si tratta dell’esterno Cristiano Lombardi che ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due mesi. La società però, come riporta Tuttosalernitana.it, non dovrebbe pescare nel mercato degli svincolati per reperire un altro esterno puntando così sui giocatori già a disposizione del tecnico Ventura.