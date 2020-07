Salernitana, Lombardi: "Puntiamo i play-off, voglio ripagare la fiducia"

Al termine del successo della Salernitana per 4-1 sul Cittadella è intervenuto ai microfoni di Dazn l'esterno della Salernitana Cristiano Lombardi, autore di una doppietta:

Che significato date a questa vittoria e cosa è cambiato dopo tre giorni?



"Non penso sia cambiato nulla, siamo una squadra che ci crede. La sconditta di Ascoli non ci rispecchiava. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, ma non ci nascondiamo, vogliamo i play-off e fare qualcosa di grande. La vittoria di oggi era fondamentale".

Ci racconti il primo gol in rovesciata?



"Quando ho visto la palla tra difensori e portiere mi sono detto 'adesso ci provo'. E' andata bene e sono contento, più che altro perché venivo da una squalifica su una mia reazione di cui mi è dispiaciuto molto".

Sei tornato alla grande con la tua prima doppietta in carriera. A chi la dedichi?



"Sicuramente la dedico a tutte le persone che hanno sofferto durante il lockdown e ad una mia amica, Carlottina, che ha avuto una perdita e le sono vicino".

Com'è stato giocare con Cicerelli sulla stessa fascia? E' una cosa che può essere riproposta?



"Io e Cice prima della partita ci diciamo di divertirci innanzitutto. Ci troviamo molto bene, siamo giocatori simili ma ci troviamo a giocare sia dallo stesso lato che da lati opposti. Abbiamo parlato del rigore, credo che riproporremo questo schema la prossima gara (ride, ndr)".

Sarai concentratissimo sul finale di stagione con la Salernitana, ma ci sono diversi club di Serie A su di te. Quanto ti fa piacere? Può essere da stimolo?



"Penso che per il futuro ci sarà tempo. Sono impegnato al massimo con la Salernitana. Voglio giocarmi qualcosa di grande, questa piazza mi ha dato tanto, credendo in me dopo un periodo difficile e vorrei ripagarli".