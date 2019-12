Salernitana, Lombardi: "Un punto che dà slancio. Salerno esigente"

Cristiano Lombardi

Al termine della gara tra Empoli e Salernitana, terminata 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'esterno granata Cristiano Lombardi, autore del gol che ha sbloccato la gara: "L'occasione di Djuric? Un po' di rammarico ci deve essere quando bho visto la palla arrivare a Milan pensavo l'avremmo vinta. Questa squadra ha ritrovato fiducia in se stessa dopo la gara col Crotone. Siamo un gruppo che lavora dal lunedì al sabato con una grinta incredibile, le prestazioni ci sono sempre state. I tifosi? Sta sempre alla squadra trascinare i tifosi dalla tua parte, la piazza di Salerno esige tanto ma sa anche dare tanto. La dedica? Per la mia ragazza, negli ultimi due anni è stato un pecorso particolare il mio, ora con Ventura sto ritrovando continuità e la mia ragazza mi è sempre stata accanto. Noi con questo punto dobbiao prendere slancio per le ultime due partite, che saranno un mini campionato. Dobbiamo arrivare alla sosta in piena zona play-off".