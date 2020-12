Salernitana, Lopez bandiera: pronto il rinnovo. Con il sogno Serie A da cullare

Arrivato a Salerno con grande scetticismo e piuttosto contestato per un girone di ritorno in cui, per la verità, tutta la squadra fece malissimo, Walter Lopez ha avuto il merito di trasformare i fischi in applausi non solo per il suo grande attaccamento alla maglia, ma anche per una serie di buone prestazioni che spinsero Gian Piero Ventura, allenatore molto esigente, a toglierlo dal mercato. Nella passata stagione ha primeggiato nella classifica degli assistman granata e non ha quasi mai sbagliato partita, al punto che la sua assenza si è fatta sentire ogni volta che non ha avuto la possibilità di scendere in campo. Castori, tecnico assai meritocratico, non ha avuto dubbi sin dal ritiro di Sarnano: il calciatore ha convinto tutti, si è sacrificato anche nel ruolo di difensore centrale dal momento che non c’erano elementi a disposizione in quel reparto, è diventato il capitano “morale” del gruppo in virtù del suo ruolo di rilievo all’interno dello spogliatoio e martedì sarà quasi certamente titolare contro il Lecce consentendo di tornare al 4-4-2. Sebbene ieri, in una giornata nera per tutta la squadra, non abbia inciso in quei 25 minuti a disposizione, l’ex Benevento e Spezia ha guadagnato la stima della società e della dirigenza. Il direttore sportivo Fabiani, tanto per rinfrescare la memoria, lo presentò nel 2019 come “il miglior terzino sinistro in circolazione”, annunciando ufficialmente l’arrivo dalla Ternana. E così, mentre Veseli dovrebbe andar via e Baraye non è stato mai preso in considerazione, per Lopez potrebbe arrivare il rinnovo fino a giugno del 2022, senza escludere in futuro un ruolo dirigenziale come accaduto già con i vari Pestrin, Bianchi e Calaiò. Un attestato di stima per un eterno ragazzino che, prima di appendere le scarpette al chiodo, vuole togliersi una grande soddisfazione: contribuire al ritorno in A della Salernitana.