© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Conferenza stampa di presentazione anche per ill difensore Walter Lopez, pronto a scendere in campo già venerdì sera contro la sua ex squadra Benevento: “Sono contento di aver accettato la proposta della Salernitana, appena mi hanno detto dell’interesse granata ho fatto di tutto per velocizzare la trattativa. Non ci sono problemi di modulo: nella mia carriera ho giocato indifferentemente sia nella difesa a 4, sia in uno schieramento a tre. L’importante è sempre scendere in campo con il massimo delle motivazioni, ancor di più perchè Salerno è una piazza calda che a giugno festeggerà il centenario. Venerdì ci aspetta una partita importante: è un derby e vogliamo vincerlo. Il passato è il passato, non mi piace guardare dietro. Ora indosso questa maglia e voglio esordire con un successo. In trasferta abbiamo pareggiato 0-0 a Padova, ora però verranno in casa nostra e non dobbiamo avere paura di nessuno. Nemmeno del Benevento".